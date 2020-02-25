Кубок Дэвиса. Беларусь назвала состав на матч с Германией
Уже на следующей неделе (6-7 марта) пройдет матч квалификация финала Мировой группы — в Дюссельдорфе Германия примет Беларусь.
Капитаны команд назвали составы. Дмитрий Жирмонт будет готовить к поединку:
- Егора Герасимова (27 лет; 65-я строчка в одиночном рейтинге АТП; 1130-я в парном);
- Илью Ивашко (26; 133; -);
- Александра Згировского (18; 1140; 1314);
- Мартина Борисюка (29; 1299; 1091);
- Андрея Василевского (18; -; 76).
Его визави — Михаэль Кольман рассчитывает на следующих теннисистов:
- Яна-Леннарда Штруффа (29; 34; 45);
- Филиппа Кольшрайбера (36; 80; 445);
- Доминика Кепфера (25; 191; 307);
- Кевина Кравица (28; 617; 12);
- Андреаса Миса (29; -; 13).
Достижения команд в Кубке Дэвиса:
6 марта пройдет две одиночные встречи, 7 марта — парная, после которой — две в одиночном разряде.
Теннисисты будут соперничать в Castello Düsseldorf.