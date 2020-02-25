Кубок Дэвиса. Беларусь назвала состав на матч с Германией

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Уже на следующей неделе (6-7 марта) пройдет матч квалификация финала Мировой группы — в Дюссельдорфе Германия примет Беларусь.

Капитаны команд назвали составы. Дмитрий Жирмонт будет готовить к поединку:

  • Егора Герасимова (27 лет; 65-я строчка в одиночном рейтинге АТП; 1130-я в парном);
  • Илью Ивашко (26; 133; -);
  • Александра Згировского (18; 1140; 1314);
  • Мартина Борисюка (29; 1299; 1091);
  • Андрея Василевского (18; -; 76).

Его визави — Михаэль Кольман рассчитывает на следующих теннисистов:

  • Яна-Леннарда Штруффа (29; 34; 45);
  • Филиппа Кольшрайбера (36; 80; 445);
  • Доминика Кепфера (25; 191; 307);
  • Кевина Кравица (28; 617; 12);
  • Андреаса Миса (29; -; 13).

Достижения команд в Кубке Дэвиса:

6 марта пройдет две одиночные встречи, 7 марта — парная, после которой — две в одиночном разряде.

Теннисисты будут соперничать в Castello Düsseldorf.
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Тэги: Кубок Дэвиса теннис Город: Дюссельдорф

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