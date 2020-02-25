Кубок Дэвиса. Беларусь назвала состав на матч с Германией

Уже на следующей неделе (6-7 марта) пройдет матч квалификация финала Мировой группы — в Дюссельдорфе Германия примет Беларусь.

Капитаны команд назвали составы. Дмитрий Жирмонт будет готовить к поединку:

Егора Герасимова (27 лет; 65-я строчка в одиночном рейтинге АТП; 1130-я в парном);

Илью Ивашко (26; 133; -);

Александра Згировского (18; 1140; 1314);

Мартина Борисюка (29; 1299; 1091);

Андрея Василевского (18; -; 76).

Его визави — Михаэль Кольман рассчитывает на следующих теннисистов:

Яна-Леннарда Штруффа (29; 34; 45);

Филиппа Кольшрайбера (36; 80; 445);

Доминика Кепфера (25; 191; 307);

Кевина Кравица (28; 617; 12);

Андреаса Миса (29; -; 13).

Достижения команд в Кубке Дэвиса:

6 марта пройдет две одиночные встречи, 7 марта — парная, после которой — две в одиночном разряде.

Теннисисты будут соперничать в Castello Düsseldorf.