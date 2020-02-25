Доклад о выполнении Конвенции по ядерной безопасности вызывает вопросы

Беларусь вошла в число стран, чьи национальные доклады о выполнении Конвенции по ядерной безопасности за последние три года вызвали наибольшее количество вопросов.

К 8-му национальному докладу Беларуси о выполнении упомянутой конвенции в 2016-2019 годах поступило 239 вопросов от иных подписантов этого международного соглашения. В Госатомнадзоре подчеркнули, что на каждый из них «дан обстоятельный ответ».

Стоит отметить, что больше вопросов вызвали только доклады Финляндии, России и Китая. Всего конвенция объединяет 88 государств.

Большая часть вопросов касалась статей, связанных с деятельностью регулирующего органа в сфере ядерной безопасности, то есть самого Госатомнадзора, а также с оценкой и проверкой безопасности и радиационной защитой.

«Повышенный интерес у договаривающихся сторон вызвали также ход и результаты внедрения предложений и рекомендаций проведенных в Беларуси оценочных миссий МАГАТЭ и партнерских проверок», — отмечается на сайте основного разработчика доклада — департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Обсуждение и защита национальных докладов состоится во время 8-го обзорного совещания договаривающихся сторон конвенции, которое пройдет с 23 марта по 3 апреля в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии в Вене (Австрия). Для участия в этом совещании Беларусь сформирует делегацию из представителей ряда государственных органов и организаций.

8-й национальный доклад Беларуси о выполнении Конвенции по ядерной безопасности был подготовлен в августе 2019 года. В нем представлена информация о выполнении страной своих обязательств в 2016-2019 годах с учетом строительства Белорусской АЭС, а также использования ядерных установок научного назначения.

В документе приводится информация «о законодательной и регулирующей основе обеспечения ядерной и радиационной безопасности, регулирующем органе, ответственности обладателя лицензии, приоритетности безопасности, финансовых и людских ресурсах, учете человеческого фактора, обеспечении качества, оценке и проверке безопасности, радиационной защите, аварийной готовности».

Конвенция о ядерной безопасности принята 17 июня 1994 года в целях «достижения и поддержания высокого уровня ядерной безопасности во всем мире на основе укрепления национальных мер и международного сотрудничества; создания и поддержания на ядерных установках эффективных средств защиты от потенциальной радиационной опасности, для защиты отдельных лиц, общества в целом и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующих излучений; предотвращения аварий с радиологическими последствиями и смягчения их последствий в том случае, если они произойдут».

Беларусь ратифицировала конвенцию в 1998 году. Ратифицировавшие этот документ государства готовят национальные доклады о его выполнении раз в три года.