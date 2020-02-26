Северинец: в день рождения Лукашенко нам будут давать еще пять лет «счастья» — как пять лет тюрьмы

На встрече с жителями Гомеля 25 февраля сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец, претендующий на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции, призвал «объединить силы, чтобы в 2020 году изменить Беларусь».

Фото со страницы Павла Северинца в соцсети

Северинец провел анкетирование. Он предложил участникам встречи, на которой присутствовало порядка 80 человек, написать о проблемах в регионе и о том, что каждый может сделать для изменения ситуации. «Эти предложения лягут в основу Народной программы — дополнению к программе единого кандидата, которого мы изберем», — пояснил политик.

«Многие скажут: 26 лет пробуют что-то изменить, и ничего не выходит. Но если будет еще пять лет, то будет 31 год. Никто из нас не хочет, чтобы наша жизнь проходила при одном правительстве, при власти, которая ворует, запугивает людей. 30 августа, в день рождения Лукашенко, нам с вами будут давать еще пять лет — вот такое «счастье». Это не ему (Лукашенко. — БелаПАН.), а нам — как пять лет тюрьмы. И нам нужно решить, можем ли мы это остановить», — сказал Северинец.

Говоря о политических и социальных проблемах Беларуси, он сказал, что в государстве «все как будто замерло», тогда как мир изменился.

«Мы 30 лет стоим на месте и буксуем. Что изменилось за 26 лет? Когда Лукашенко избирался, было население 10 миллионов 250 тысяч. Сейчас по переписи — 9 миллионов 400 тысяч. Где 850 тысяч белорусов? Люди умирают, уезжают — не могут найти работу на родине. Уровень самоубийств — на первых местах в мире. Фактически это называется геноцид: людей спаивают, аборты, разводы, Чернобыль… До чего довели страну! У кого-то 18 резиденций, а людям — новые штрафы, налоги. Райисполкомы только сидят и думают, как новые налоги придумать и придушить несчастный народ», — заявил Северинец.

По словам политика, у его команды есть ответы на вопрос «что делать». «Я предлагаю: после того, как будут оглашены президентские выборы, когда останется Ермошина (председатель ЦИК. — БелаПАН.) и фальсификаторы, когда Лукашенко скажет, что он готов идти на выборы, мы начинаем мирные протесты. Не после того, как состоятся выборы. Ломать сценарий фальсификаций нужно сразу, как только скажут, что у нас будут выборы. Мы можем выходить на мирный протест регулярно», — подчеркнул Северинец.

Он считает, что нужно вернуть Конституцию 1994 года и привести к власти временное правительство. Будущее страны политик видит в развитии малого и среднего бизнеса, информационных технологий, повышении роли местного самоуправления.

Одно из предложений Северинца — ввести «закон Линкольна» против коррупции, когда гражданин, который поможет изобличить коррупционера, получит 25% от суммы украденного им — участники встречи встретили аплодисментами.

«Независимые суды будут рассматривать такие дела пачками. Белорусский бюджет получить миллиарды долларов, так как никто не захочет сидеть в тюрьме. Все те коттеджи, незаконно построенные, будут возвращены гражданам, в бюджет», — заявил Северинец.

В комментарии БелаПАН он сказал, что остался доволен встречей: «Лед тронулся, как сказали сегодня на встрече. Многие гомельчане готовы подключиться к работе команды единого кандидата, народ поднимается».

Павел Северинец — один из шести политиков, подавших заявки на участие в процедуре выдвижения единого кандидата от оппозиции (праймериз). Соглашение о праймериз подписали Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, оргкомитет БХД и движение «За Свободу».

Кандидат в президенты от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил, который пройдет во второй половине мая.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.