СМИ: Беларусь получит за «грязную» нефть 61,6 млн долларов

Российские средства массовой информации сообщают о сумме, которую получит Беларусь в качестве компенсации за прошлогоднюю поставку «грязной» нефти.

Накануне стало известно, что Москва и Минск подписали соответствующий протокол.

Как пишет РБК , речь идет о компенсации за 563 тыс. т «черного золота», которую успел переработать МНПЗ, объяснил агентству представитель «Белнефтехима» Александр Тищенко. А это означает, что Беларусь получить от «Транснефти» 61,6 млн долларов.

Ранее посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявлял, что Минск рассчитывает на компенсацию потерь в размере около 70 млн долларов.

7 июня в ходе поездки в Витебскую область Александр Лукашенко распорядился по деловому решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь грязной нефти: «Ползать на коленях не надо – надо садиться и по-деловому решать».

Он подчеркнул, что Беларусь «больше всего пострадала. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн долларов».

Ранее сообщалось, что корпорация «Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на 155 млн долларов.