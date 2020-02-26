Биржа: евро уходит в отрыв, доллар вновь пробил исторический максимум
Белорусский рубль за последние дни существенно сдал позиции по отношению к американской и европейской валютам.
Евро укрепился на 0,0158 пункта — 2,4334 белорусского рубля, а доллар на 0,011 пункта — 2,2378 белорусского рубля.
Российский рубль упал на 0,0104 пункта — 3,4137 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, на 1 февраля официальные курсы основных иностранных валют были следующими:
- евро — 2,3569 белорусского рубля;
- доллар — 2,138 белорусского рубля;
- российский рубль — 3,3857 белорусского рубля за 100 российских.