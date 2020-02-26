Без урожая не останемся? Синоптики утверждают, что теплая зима положительно сказалась на озимых

Теплая зима положительно сказалась на озимых, сообщила на пресс-конференции в Минске 26 февраля заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Кузьмич.

«Отсутствие низких температур хорошо сказалось на состоянии озимых культур. Агрометеорологи говорят — вялотекущая вегетация. То есть вегетационный период наступает, когда среднесуточная температура переходит через плюс пять градусов Цельсия, поэтому пока еще вегетация не началась, но перезимовка для наших культур прошла достаточно удовлетворительно», — сказала Кузьмич.

Она отметила, что сейчас еще сложно прогнозировать урожай. «Если в весенний период, как прогнозируется, будет количество осадков близким к норме, то, конечно, это положительно скажется на урожае. Если же будет засушливая весна, то другой разговор», — объяснила представитель Белгидромета.

По ее словам, в экономике потепление в первую оказывает влияние на сельское хозяйство. «Это требует адаптации и изменения сроков посевов и уборки, структуры посевных культур. Кроме того, необходимо возвращаться к заболачиваемости земель, чтобы повысить водность, возрождать земледелие вперемешку с лесными насаждениями», — считает Кузьмич.

По словам заместителя директора Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси Николая Цыбулько, в почве достаточно продуктивной влаги для вегетации — 80 мм при необходимых 40 мм.

Ученый считает необходимым «вносить коррективы в базовые элементы системы земледелия в стране». «Первое — это структура посевных площадей, следует особенно в южных районах оптимизировать соотношение озимых и яровых зерновых культур с увеличением посева озимых, поскольку они более устойчивые в засушливые периоды и успевают набрать биомассу за осенне-зимний сезон», — пояснил Цыбулько.

Кроме того, он рекомендует сеять промежуточные культуры, которые возделываются после основной культуры, увеличивать посевы теплолюбивых растений, особенно кормовых (кукурузы, сорго, суданской травы и др.).

Ученые также рекомендуют пересмотреть сроки и виды минеральных подкормок растений и вносить их при достаточно увлажненных почвах.