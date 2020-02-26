Фотофакт. Под Островцом произошло смертельное ДТП

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Утром в Островецком районе на трассе Полоцк — Глубокое — граница Литвы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от деревни Большая Страча. 24-летняя девушка на «Ситроене Ксара Пикассо» не справилась с управлением выскочила на встречку, где совершила лобовое столкновение с «Ситроеном С5».

От полученных травм девушка скончалась на месте, 48-летний водитель второго авто не пострадал.
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Тэги: ДТП Город: Островец

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