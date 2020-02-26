Делегация Европарламента отменила встречу с белорусскими депутатами

Она не состоится по инициативе европейской стороны, сообщил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.

Делегация Европарламента 24 февраля прибыла в Минск для ознакомления с ситуацией в стране. В ее составе заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

«С сожалением вынужден сообщить, что встреча, которая была запланирована с делегацией Европарламента, не состоится. Встреча не будет проведена по вине европейской стороны», — сказал Савиных.

По его словам, белорусские депутаты «были готовы к диалогу в контексте наших традиционных ценностей в белорусской внешней политике».

«Мы всегда выступаем за взаимовыгодный и открытый диалог, — подчеркнул Савиных. — К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой. Ну что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-нибудь наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода».

Источник в Палате представителей сообщил БелаПАН , что белорусскую сторону об отмене встречи уведомили за 15 минут до ее предполагаемого начала.

«Видимо, в последний момент взыграл старый стереотип, что раз не признали белорусский парламент, то не могут зайти на его территорию. Это экзотическое поведение, которое не укладывается в рамки здравого смысла, — отметил собеседник. — Отказываться от диалога, когда мы имеем развитие отношений с другими структурами по разным темам, выглядит безответственным».

Оперативный комментарий в представительстве Евросоюза о причинах отмены этой встречи получить не удалось.