В Германии вышло исследование об изнасилованиях немок в конце Второй мировой

В основе книги «Мы, дети насилия» лежат пять рассказов детей, ныне пожилых людей, которые родились после войны у пострадавших от изнасилований матерей.

Гебхардт написала, что с 1945 по 1955 годы от изнасилований пострадали около 900 тысяч женщин в Германии. Примерно одна треть, высказывает предположение историк, была изнасилована американцами, британцами, французами, но большинство изнасилований было совершено именно в советской оккупационной зоне.

Цифра в 900 тысяч ниже той, что обычно приводится в этом контексте, уточняет Deutsche Welle . Так, историк Барбара Йор считает, что только советскими солдатами было изнасиловано до двух миллионов женщин и девочек, из них 600 тысяч — в Берлине.

Очевидцы рассказывают истории своих матерей и о том, какой тяжелый отпечаток наложили причиненные им страдания на отношения в семье и на судьбы женщин. Потрясает, например, рассказ о медсестре, изнасилованной в подвале лазарета пятью советскими солдатами.

Одна из историй, описанных в книге Гебхардт, — история немки, побывавшей в советских лагерях. После Второй мировой войны более миллиона женщин были на принудительных работах в СССР. Клара М. рассказывает историю своей матери, которая подвергалась столь частым изнасилованиям, что потеряла им счет. В 1948 году она вернулась с помощью организации Красный Крест в Германию, но ее личность и психика были безвозвратно разрушены пережитым.