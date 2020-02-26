«Валенсия» не хочет пускать итальянских фанатов на свой стадион из-за эпидемии коронавируса

Испанский клуб не хочет пускать болельщиков итальянской «Аталанты» на стадион «Месталья» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за распространения коронавируса в Италии.

Руководство «Валенсии» намерено не пустить на стадион 2377 болельщиков «Аталанты», которые уже купили билеты на игру, так как после первого матча, который состоялся в Милане, четыре болельщики испанского клуба были изолированы в больницах с подозрением на коронавирус, сообщает AS .

Первый матч между этими командами завершился победой «Аталанты» со счетом 4:1.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 80 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в десятках стран и более 2700 смертей. В Европе эпицентром распространения коронавируса стала Италия, где от эпидемии уже погибли 11 человек, а количество инфицированных превысило 320 человек.