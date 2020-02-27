Генпрокуратура взыскивает с бывших хозяев Осиповичского вагоностроительного завода 30 млн евро

Заместитель генпрокурора Беларуси подал иск в интересах Белорусской железной дороги к бывшим владельцам и топ-менеджерам ОВЗ. Сумма претензий — около 30 млн евро, следует из материалов Экономического суда Могилевский области.

ОВЗ был построен в 2013 году на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах с участием БелЖД (26% акций) и российской компании «Гранд Экспресс» (74%). Спустя два года он так и не вышел на проектные мощности и практически прекратил свою работу. Гасить обязательства ОВЗ пришлось Минфину Беларуси, под гарантии которого был привлечен кредит Евразийского банка развития, передает TUT.by .

Все ликвидное имущество завода приобрело Могилевское отделение БелЖД. Работники завода перешли на специально созданный Осиповичский завод транспортного машиностроения. Такой расклад вызвал негативную реакцию в «Гранд Экспрессе». Попытки российской компании достучаться до властей Беларуси и вернуть себе часть активов не принесли результата.

Белорусская сторона хочет взыскать с пяти человек 23 млн евро и 16,2 млн белорусских рублей убытков. ОВЗ привлечен в качестве соистца, говорится в материалах суда.