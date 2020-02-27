Генпрокуратура взыскивает с бывших хозяев Осиповичского вагоностроительного завода 30 млн евро
Заместитель генпрокурора Беларуси подал иск в интересах Белорусской железной дороги к бывшим владельцам и топ-менеджерам ОВЗ. Сумма претензий — около 30 млн евро, следует из материалов Экономического суда Могилевский области.
ОВЗ был построен в 2013 году на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах с участием БелЖД (26% акций) и российской компании «Гранд Экспресс» (74%). Спустя два года он так и не вышел на проектные мощности и практически прекратил свою работу. Гасить обязательства ОВЗ пришлось Минфину Беларуси, под гарантии которого был привлечен кредит Евразийского банка развития, передает
Все ликвидное имущество завода приобрело Могилевское отделение БелЖД. Работники завода перешли на специально созданный Осиповичский завод транспортного машиностроения. Такой расклад вызвал негативную реакцию в «Гранд Экспрессе». Попытки российской компании достучаться до властей Беларуси и вернуть себе часть активов не принесли результата.
Белорусская сторона хочет взыскать с пяти человек 23 млн евро и 16,2 млн белорусских рублей убытков. ОВЗ привлечен в качестве соистца, говорится в материалах суда.