Группа DREZDEN Сергея Михалка впервые выступит в Киеве

Концерт состоится 28 февраля в клубе Bel Etage.

Группа DREZDEN выпустила два альбома — DREZDEN и «Эдельвейс» — и сыграла во Львове и Минске свои первые концерты.

Специально для Киева группа приготовила яркий музыкальный перформанс с видеоинсталляциями. Вместе с Сергеем Михалком в концерте примут участие Павел Михалок, Алесь-Франтишек Мишкевич, Денис Шуров и Павел Величко.

Михалок называет работы DREZDEN переосмыслением музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle спустя 40 лет.