Группа DREZDEN Сергея Михалка впервые выступит в Киеве

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Концерт состоится 28 февраля в клубе Bel Etage.

Группа DREZDEN выпустила два альбома — DREZDEN и «Эдельвейс» — и сыграла во Львове и Минске свои первые концерты.

Специально для Киева группа приготовила яркий музыкальный перформанс с видеоинсталляциями. Вместе с Сергеем Михалком в концерте примут участие Павел Михалок, Алесь-Франтишек Мишкевич, Денис Шуров и Павел Величко.

Михалок называет работы DREZDEN переосмыслением музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle спустя 40 лет.
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Тэги: DREZDEN Беларусь-Украина Персона: Сергей Михалок Павел Михалок Город: Киев

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