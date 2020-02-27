Азербайджанская компания SOCAR планирует отправить первый танкер с нефтью для Беларуси 20 марта

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Первый танкер с азербайджанской нефтью будет отправлен в Беларусь ориентировочно 20 марта, сообщили БелаПАН в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По словам представителя SOCAR Ибрагима Ахмедова, танкер с 85 тысячами тонн нефти выйдет из порта Супса в Одессу.

«По второму танкеру соглашение пока не заключено. Переговоры продолжаются», — сказал он.

Ранее концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности с SOCAR о поставке двух танкеров нефти — 160 тысяч тонн. Поставки будут идти в марте с территории Украины по нефтепроводу Одесса — Броды на Мозырский НПЗ.

Беларусь закупает нефть у альтернативных поставщиков на фоне разногласий по цене на сырье с крупными российскими компаниями.
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Тэги: Роснефть Белнефтехим Беларусь-Азербайджан SOCAR Персона: Ибрагим Ахмедов

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