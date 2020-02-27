Больше месяца не могут найти 24-летнего сельчанина

/ Общество
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В Гродненской области продолжаются поиски 24-летнего Эдуарда Михаловича, о судьбе которого уже больше месяца ничего неизвестно.

Как сообщает ПСО «Ангел» активисты организации в Лидском районе в ходе поисковой операции вели аэрофотосьемку и обрабатывали полученную информацию.

Напомним, молодой человек (живет в деревне Стерково) был в гостях у знакомого в деревне Татарцы.

17 января примерно в одиннадцать часов вечера отправился домой (около трех километров). Позже позвонил и сообщил, что заблудился, после чего перестал выходить на связь.
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Тэги: пропал человек Город: Лида

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