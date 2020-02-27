МОК не думает об отмене Олимпиады в Токио

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не стал нагнетать ситуацию с возможной отменой летней Олимпиады-2020 в Токио из-за вспышки коронавируса COVID-19.


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В интервью японскому агентству KYODO он заявил, что МОК и организаторы «целиком и полностью нацелены на успешное проведение» главных летних стартов четырехлетия.

Открытие ОИ-2020 запланировано на 24 июля.

«Перенос или отмена игр? Я не буду подливать масла в огонь этих спекуляций», — резюмировал Бах.

Напомним, на днях сообщалось, что УЕФА не исключает переноса из-за коронавируса чемпионата Европы по футболу.

Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: МОК вирус 2019-nCoV Олимпиада-2020 Персона: Томас Бах

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