МОК не думает об отмене Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не стал нагнетать ситуацию с возможной отменой летней Олимпиады-2020 в Токио из-за вспышки коронавируса COVID-19.

В интервью японскому агентству KYODO он заявил, что МОК и организаторы «целиком и полностью нацелены на успешное проведение» главных летних стартов четырехлетия.

Открытие ОИ-2020 запланировано на 24 июля.

«Перенос или отмена игр? Я не буду подливать масла в огонь этих спекуляций», — резюмировал Бах.

Напомним, на днях сообщалось, что УЕФА не исключает переноса из-за коронавируса чемпионата Европы по футболу.