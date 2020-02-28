Лукашенко сегодня будет ставить задачи профсоюзам

Новые задачи перед официальными профсоюзами сегодня в Минске поставит Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

Как сообщили в пресс-службе главы государства, 28 февраля он примет участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

Всего съезд в Республиканском Дворце культуры профсоюзов соберет более 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности. В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

«Ожидается, что глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам», — говорится в сообщении.

Ранее на встрече с главой ФПБ Михаилом Ордой президент заметил, что съезд должен пройти красиво. Поэтому он поручил главе Администрации и правительству подключиться к процессу подготовки этого мероприятия.

Также он отмечал, что что восьмой съезд ФПБ — это «масштабное внутреннее мероприятие», тем более, что он пройдет в год президентских выборов и Всебелорусского народного собрания.

Он также напомнил, что если настанут трудные времена, государству понадобятся и профсоюзы, и БРСМ.