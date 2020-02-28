Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси

В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Он был выявлен у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Как сообщает Министерство здравоохранения, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у одного из студентов из Ирана.

«Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля. При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — говорится в сообщении.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19, отмечает Минздрав.

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, заразились коронавирусом 83385 человек, врачам удалось спасти 36544 пациента, умерли — 2858.