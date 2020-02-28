Видеофакт. Как Лукашенко встречали на съезде ФПБ

Александр Лукашенко прибыл в Дворец профсоюзов, где сегодня проходит восьмой съезд провластной ФПБ.

У входа в здание его встречали две молодые красотки, вручившие главе государства букет цветов и значок.

Ранее на встрече с главой ФПБ Михаилом Ордой президент заметил, что съезд должен пройти красиво. Поэтому он поручил главе Администрации и правительству подключиться к процессу подготовки этого мероприятия.

Также он отмечал, что что восьмой съезд ФПБ — это «масштабное внутреннее мероприятие», тем более, что он пройдет в год президентских выборов и Всебелорусского народного собрания.

Он также напомнил, что если настанут трудные времена, государству понадобятся и профсоюзы, и БРСМ.