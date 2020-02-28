За январь госдолг Беларуси вырос на 300 млн рублей

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил 45,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 0,3 млрд рублей, или на 0,6%.

По информации Министерства финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 февраля составил 16,9 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд долларов, или на 1,2%.

В январе 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 69,6 млн. долларов: 66,7 млн долларов —правительства и банков РФ; 2,4 млн. долларов — МБРР; 0,5 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего госдолга в январе 2020 года составило 259,9 млн долларов: 167,7 млн долларов — банки КНР; 92,2 млн долларов — правительство РФ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 8,9 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей, или на 1,4%.

В январе 2020 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 78,3 млн долларов. Погашено валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 56,3 млн долларов.

По отношению к ВВП госдолг составил 33,3%, в том числе внешний госдолг — 26,7%, внутренний — 6,6%.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание госдолга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Более 85% расходов будут связаны с выплатами в пользу восточных кредиторов. Речь идет о России, Китае и Евразийском фонде стабилизации и развития.