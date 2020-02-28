За январь госдолг Беларуси вырос на 300 млн рублей

/ Экономика
Просмотров: 41

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил 45,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 0,3 млрд рублей, или на 0,6%.

По информации Министерства финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 февраля составил 16,9 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд долларов, или на 1,2%.

В январе 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 69,6 млн. долларов: 66,7 млн долларов —правительства и банков РФ; 2,4 млн. долларов — МБРР; 0,5 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего госдолга в январе 2020 года составило 259,9 млн долларов: 167,7 млн долларов — банки КНР; 92,2 млн долларов — правительство РФ.


Кому и сколько должна Беларусь в 2020 году

Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 8,9 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей, или на 1,4%.

В январе 2020 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 78,3 млн долларов. Погашено валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 56,3 млн долларов.

По отношению к ВВП госдолг составил 33,3%, в том числе внешний госдолг — 26,7%, внутренний — 6,6%.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание госдолга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Более 85% расходов будут связаны с выплатами в пользу восточных кредиторов. Речь идет о России, Китае и Евразийском фонде стабилизации и развития.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: госдолг

Другие материалы на эту тему:

Кому и сколько должна Беларусь в 2020 году

Кому и сколько должна Беларусь в 2020 году

Госдолг Беларуси побьет рекорд. Стоит ли этого опасаться?

Госдолг Беларуси побьет рекорд. Стоит ли этого опасаться?

Без инвестиций. Как государство собирается сокращать долги

Без инвестиций. Как государство собирается сокращать долги

Кому Беларусь должна более 20 миллиардов долларов

Кому Беларусь должна более 20 миллиардов долларов