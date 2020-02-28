Лукашенко не будет закрывать границу из-за COVID-19

Александр Лукашенко не считает необходимым закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа.

Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, «это пустое занятие».

«Ну, закройте границы — и что? Границы были закрыты — сегодня весь мир заразился коронавирусом. При таком глобальном общении это пустое. Мы только усложним отношения с главным нашим партнером — Китаем, с Россией... Как с Россией закрыть границу? Поэтому надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — приводит его слова ОНТ .

«Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шума, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко рассказал о том, что ему доложили о двух случаях подозрения на коронавирус в Беларуси, из которых подтвердился один. В первом случае речь идет о белоруске, которая учится в Италии и вернулась на родину, но у нее коронавирус обнаружен не был.

«Она молодец. До Польши доехала, позвонила срочно в Минздрав, мы ее в страну не завозили, попросили поляков, чтобы побыла там несколько часов, выехали на границу. Изолировали, в «инфекционку» поместили. Слава богу, не подтвердилось, что она больна», — сказал белорусский руководитель.

Вирус выявили у студента из Ирана. «Приехал сюда, температура 37,3, покраснение в горле. Но, правда, ни кашля, ничего. Тоже говорю: у нас есть место, давайте его понаблюдаем... Нормально к этому люди относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все», — отметил Лукашенко.