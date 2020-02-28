В марте на белорусских НПЗ планируется переработать около миллиона тонн нефти

Отечественные нефтеперерабатывающие заводы переработают в марте около 1 млн тонн нефти, сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

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«С учетом поставок и внутренних резервов на март у нас формируется объем в 1 млн тонн», — сказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

По его словам, нефтяные компании российской группы «Сафмар» поставят 300 тысяч тонн нефти, компания «УДС нефть» — 50 тысяч тонн. Всего в марте российскую нефть в Беларусь будут поставлять шесть компаний. Общий объем может достигнуть 500 тысяч тонн, ранее сообщил БелаПАН источник в одной из российских нефтяных компаний.

Кроме того, в марте Беларусь ожидает два танкера с российской нефтью с перевалкой в порту Клайпеды. Заключено также соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджана на поставку двух танкеров нефти — 160 тысяч тонн — с доставкой через порт Одессы. На заводы также поставляется нефть собственной добычи. За прошлый год добыча составила 1,69 млн тонн.

Как подчеркнул пресс-секретарь «Белнефтехима», крупные российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть») пока не входят в число поставщиков нефти в Беларусь.

В прошлом году на заводах в Мозыре и Новополоцке было переработано почти 18 млн тонн нефти.