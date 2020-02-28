Эвакуированным из Китая украинцам раздали презервативы

Украинцам, которых 20 февраля эвакуировали из Китая (тех самых, что забрасывали камнями) и которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, передали партию презервативов.

Источник: Facebook / Oleksandr Makhov

Партию презервативов передал Полтавский областной центр профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом, сообщил в Facebook находящийся там же журналист Александр Махов.

«У нас тут 103 человека закрыты в одном здании. Немного меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь», — написал Махов.