Фотофакт. Водитель «Яндекс. Такси» спровоцировал ДТП в Минске

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Водитель автомобиля «Фольксваген» (такси) 1994 года рождения двигался по улице Семашко и при повороте не уступил дорогу автомобилю «Хендай», двигавшемуся в прямом встречном направлении.

Источник: ГАИ

По информации городской ГАИ, при столкновении пострадал пассажир «Хендай», девушка 1990 года рождения.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо.
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Тэги: Яндекс.Такси ДТП Город: Минск

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