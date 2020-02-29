Кубок президента. «Юность» сенсационно уступила «Локомотиву»

В розыгрыше Кубка президента сыграны вторые матчи четвертьфинальной стадии.

Фото ХК «Юность»

Первую сенсацию нынешнего розыгрыша зрители увидели в столице, где минская «Юность» уступила оршанскому «Локомотиву».

Вот все результаты игрового дня:

«Юность» — «Локомотив» — 1:2 (счет в серии — 1:1);

«Неман» — «Могилев» — 1:0 (2:0);

«Динамо-Молодечно» — «Гомель» — 2:3 ОТ (1:1);

«Шахтер» — «Металлург» — 3:2 ОТ (2:0).

Третьи матчи пройдут второго марта. Теперь хозяева и гости прошедших поединков поменяются местами — встречи состоятся в Орше, Могилеве, Гомеле и Жлобине.