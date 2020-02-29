Кубок президента. «Юность» сенсационно уступила «Локомотиву»

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В розыгрыше Кубка президента сыграны вторые матчи четвертьфинальной стадии.

Фото ХК «Юность»

Первую сенсацию нынешнего розыгрыша зрители увидели в столице, где минская «Юность» уступила оршанскому «Локомотиву».

Вот все результаты игрового дня:

  • «Юность» — «Локомотив» — 1:2 (счет в серии — 1:1);
  • «Неман» — «Могилев» — 1:0 (2:0);
  • «Динамо-Молодечно» — «Гомель» — 2:3 ОТ (1:1);
  • «Шахтер» — «Металлург» — 3:2 ОТ (2:0).

Третьи матчи пройдут второго марта. Теперь хозяева и гости прошедших поединков поменяются местами — встречи состоятся в Орше, Могилеве, Гомеле и Жлобине.
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Тэги: Кубок президента хоккей-Беларусь

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