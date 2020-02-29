Фотофакт. МЧС развернуло палатки во дворе минской «инфекционки»

Министерство по чрезвычайным ситуациям развернуло во дворе Минской городской инфекционной больницы палатки.

Фото Виталия Новицкого

Как пояснила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, это действие «на возможную перспективу».

«Санитарно-эпидемиологические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава. Это нужно и для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии», — отметила она.

Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы, подчеркнула Бородун, ведь именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.