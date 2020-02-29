Россиянин Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах под Минском, 29 февраля состоялась мужская спринтерская гонка.

Победителем стал 26-летний российский биатлонист Матвей Елисеев. Он всего 4,1 секунды выиграл у занявшего второе место представителя Латвии Андрея Расторгуева. Бронзовая медаль у норвежка Александера Андерсена (+25,5).

Все трое призеров допустили на огневых рубежах по одному промаху.

Лучшим из белорусской команды стал Сергей Бочарников, занявший 5-е место (1 промах; +27,5). Напомним, в Раубичах Бочарников выиграл золото в суперспринте.

Результаты остальных представителей белорусской сборной: Антон Смольский финишировал с 7-м временем (2; +36,7), Максим Воробей стал 33-м (4; +1:40,5), Виктор Кривко занял 48-е место (3; +1:57,8), Роман Елётнов — 57-е (3; +2:15,3), бывший российский лыжник Егор Казаринов занял в итоговом протоколе 84-ю строку (7; +3:17,7).

Всего в гонке приняли участие 119 биатлонистов. По итогам спринта 60 лучших примут участие в гонке преследования, которая пройдет 1 марта.

А сегодня в Раубичах состоится еще женский спринт.