Британские морские пехотинцы проведут совместную тренировку с белорусскими миротворцами

С 1 по 14 марта миротворческая рота 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады проведет совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании.

29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения.

Прибытие основного состава британских морских пехотинцев состоится 1 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Совместная тренировка проводится в рамках подготовки к участию в миротворческой деятельности ООН.