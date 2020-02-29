Британские морские пехотинцы проведут совместную тренировку с белорусскими миротворцами

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С 1 по 14 марта миротворческая рота 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады проведет совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании.

29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения.

Прибытие основного состава британских морских пехотинцев состоится 1 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Совместная тренировка проводится в рамках подготовки к участию в миротворческой деятельности ООН.
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Тэги: морские пехотинцы миротворческая рота