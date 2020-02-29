Британские морские пехотинцы проведут совместную тренировку с белорусскими миротворцами
С 1 по 14 марта миротворческая рота 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады проведет совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании.
29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения.
Прибытие основного состава британских морских пехотинцев состоится 1 марта,
Совместная тренировка проводится в рамках подготовки к участию в миротворческой деятельности ООН.