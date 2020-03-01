«Лукашенко превратил страну в центре Европы в колхоз». Еще один кандидат от оппозиции идет в президенты

Известная в оппозиционных кругах активистка Ольга Николайчик объявила о президентских амбициях.

В своем обращении, опубликованном в YouTube, она заявила, что «вместе с командой Николая Статкевича буду выдвигаться кандидатом у президенты».

По словам активистки, в Беларуси «нет выборов», у народа их «украли». Но, несмотря на это, «мы пойдем в кандидаты».

Она считает, что «председатель колхоза Лукашенко довел свой колхоз до банкротства. Теперь он до банкротства довел страну в центре Европы и превратил ее в большой колхоз, где всё разворовано и коррумпировано».

Николайчик хочет, чтобы во время выборов «мы вместе с вами стояли под бело-красно-белым флагом на улицах. Разговаривали, искали выход. И в конце-концов сказали вместе: Лукашенко, уходи! Оставь страну в покое».