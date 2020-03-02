«Беллегпром» испугался секонд-хенда? В концерне предлагают ужесточить работу магазинов подержанных вещей
Государственный концерн «Беллегпром» предлагает урегулировать работу магазинов секонд-хенд.
Как заявила председатель концерна Татьяна Лугина вечером 1 марта в эфире программы «Неделя» на телеканале
По ее словам, в прошлом году товара категории секонд-хенд было завезено на 78 миллионов». «Это, конечно, большая достаточно цифра», — считает руководитель.
Чиновница напомнила о том, что концерн уже предлагал закрыть подобные магазины. По ее словам, «Беллегпром» и впредь будет предлагать «некое регулирование данного вида торговли».
«Если не закрыть их, то вынести из областных центров, крупных городов, с центральных улиц. Мы — за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все требования техрегламентов, мы проверяемся на все показатели безопасности одежды, хочется, чтобы на рынке все так работали», — пояснила Лугина.
Говоря о работе концерна в минувшем году, она сообщила, что заработная плата в среднем по отрасли составила 670 рублей, экспорт — около 94% к уровню 2018 года. По ее словам, «просела» Россия, где концерн потерял порядка 20% своей доли. В то же время увеличился экспорт в Евросоюз (на 0,6%) и в страны Дальней дуги (на 0,5%).