«Беллегпром» испугался секонд-хенда? В концерне предлагают ужесточить работу магазинов подержанных вещей

Государственный концерн «Беллегпром» предлагает урегулировать работу магазинов секонд-хенд.

Как заявила председатель концерна Татьяна Лугина вечером 1 марта в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ , «с этим направлением деятельности не так просто разобраться».

По ее словам, в прошлом году товара категории секонд-хенд было завезено на 78 миллионов». «Это, конечно, большая достаточно цифра», — считает руководитель.

Чиновница напомнила о том, что концерн уже предлагал закрыть подобные магазины. По ее словам, «Беллегпром» и впредь будет предлагать «некое регулирование данного вида торговли».

«Если не закрыть их, то вынести из областных центров, крупных городов, с центральных улиц. Мы — за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все требования техрегламентов, мы проверяемся на все показатели безопасности одежды, хочется, чтобы на рынке все так работали», — пояснила Лугина.

Говоря о работе концерна в минувшем году, она сообщила, что заработная плата в среднем по отрасли составила 670 рублей, экспорт — около 94% к уровню 2018 года. По ее словам, «просела» Россия, где концерн потерял порядка 20% своей доли. В то же время увеличился экспорт в Евросоюз (на 0,6%) и в страны Дальней дуги (на 0,5%).