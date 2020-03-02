Глава МВД рассказал, кого из осужденных по ст. 328 УК могут помиловать
Госорганы вырабатывают критерии для помилования осужденных за сбыт наркотиков, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев.
«Департаментом по исполнению наказаний вместе с судом, прокуратурой вырабатываются критерии и подходы к помилованию в индивидуальным порядке лиц, которые осуждены за сбыт наркотиков. Такими подходами, например, могут быть поведение в местах лишения свободы и отношение к содеянному (раскаивается или не раскаивается), отбытие половины срока, поручительство родственников или близких», —
Он отметил, что в последнее время преступность, в том числе и сбыт наркотиков, «уходит в интернет», поэтому одно из направлений работы управления по борьбе с наркотиками — интернет-разведка.
Караев подчеркнул, что МВД комплексно подходит к борьбе с наркопреступностью, в том числе в законодательстве. «Например, больше срок за распространение в клубах, школах, ресторанах, дискотеках. За то же самое деяние, сделанное там, где дети, где общество, до 20 лет получают. Та же ответственность повышенная преследует и хозяев этих заведений, почему они допускают. Это и комплексный подход», — рассказал министр.
Глава милицейского ведомства признал, что, хотя в целом наркопреступлений стало меньше, наркоугроза как таковая выросла, поскольку Беларусь привлекательна как транзитная страна. «Международные наркогруппировки используют нашу страну как территорию, через которую можно с запада на восток и с востока на запад поставлять наркотики. Да, у себя мы боремся с употреблением и сбытом, но мы не можем равнодушно смотреть, как мимо нас проплывают эти потоки», — подчеркнул Караев.
Поэтому, добавил он, Беларусь в партнерстве работает в межгосударственной системе борьбы с наркотрафиком. «Для деловой репутации Беларуси, для имиджа страны и наших правоохранительных органов очень важно, чтобы мы не были прозрачной территорией для наркосбытчиков», — резюмировал глава МВД.