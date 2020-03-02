Вору в законе Джеко Тбилисскому грозит 15 лет колонии
Приморское следствие открыло уголовное производство в отношении Джемала Мамояна, более известного в определенных кругах как вор в законе Джеко Тбилисский.
Криминального авторитета подозревают по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).
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В полиции отметили, что находясь за границей, он «контролировал криминальные процессы в Приморском крае, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов, полученных в результате противоправной деятельности».
Подозреваемый объявлен в розыск.
Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов российских рублей.
Как сообщалось, в ноябре 2019-го в Сухуми у ресторана «Сан-Ремо» были расстреляны два вора в законе Астамур Шамба (Астик) и Алхас Авидзба (Хасик). Обоим было по 38 лет.
Ранее Naviny.by писали, что 12 декабря 2018 года в своем доме в Ростове-на-Дону в возрасте 59 лет умер криминальный авторитет, бывший вор в законе Гагик Асатурян, более известный как Гагик Ростовский.
А в конце сентября того же года в камере исправительной колонии № 10 (поселок Всесвятская, Пермский край) было найдено повешенным тело Владимира Вагина, более известного в определенных кругах под прозвищем Вова Вагон. Он являлся вором в законе.