Минздрав: для госпитализации людей с подозрением на COVID-19 будут задействованы дополнительные медучреждения

Из-за увеличения числа белорусов и иностранных граждан, которых необходимо обследовать на наличие коронавируса и госпитализировать, Минздрав принял решение задействовать дополнительные медучреждения.

Людей с симптомами респираторных заболеваний будут размещать не только в корпусах Минской инфекционной больницы, но и в терапевтическом корпусе Минской городской клинической больницы №6, а также в некоторых областных учреждениях здравоохранения.

«Они оснащены всем необходимым оборудованием и высококвалифицированным персоналом», — заверила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

В Беларуси заранее были разработаны планы по работе всей системы здравоохранения, в том числе и в регионах, в период обнаружения завозного случая коронавируса, напомнила представитель ведомства.

«Они касаются работы всех служб системы, в том числе и перепрофилирования коечного фонда учреждений здравоохранения», — добавила Бородун.

Первого марта Минздрав сообщил, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у витеблянки, прибывшей из Италии, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу COVID-19.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.

По информации ведомства, сейчас в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента: студент из Ирана, его будущий тесть и жительница Витебска. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет.

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