Верховный суд начал рассмотрение дела экс-главы Минского райсуда Хованского

В Верховном суде Беларуси 2 марта началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя и судьи Минского районного суда Александра Хованского.

В электронном расписании судебных заседаний на интернет-портале судов общей юрисдикции указано, что Хованского обвиняют по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в составе организованной группы или в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение).

По первой статье обвинения предусмотрена санкция в виде лишения свободы от 5 до 12 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности, по второй — от 3 до 10 лет со штрафом или без него и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1 августа 2016 года Александр Лукашенко своим указом № 297 освободил Александра Хованского от должности председателя и судьи суда Минского района «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

На пресс-конференции 15 февраля 2017 года первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович сообщил, что в действиях Хованского «коррупции правоохранительные органы не нашли, но нарушения финансовой дисциплины зафиксировали».

«Это и стало поводом для освобождения от должности по дискредитирующим обстоятельствам», — заявлял он.

На встрече с журналистами 12 февраля 2020 года Калинкович на вопрос, по какой статье обвиняется Хованский, ответил: «За хищение госсобственности».