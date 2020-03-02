Дорожный сбор можно будет платить по месяцам

Дорожный сбор планируется отвязать от техосмотра и ввести помесячную оплату через ЕРИП. Об этом в интервью каналу ОНТ рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

По его словам, проект документа уже готов.

«Предусмотрена возможность платить суммы за месяц, за три месяца. Это более комфортные условия, безусловно. Отвязка от техосмотра поможет повысить безопасность дорожного движения. Каждый пользователь сможет оплатить сбор через ЕРИП. Новый механизм позволяет платить за конкретный месяц, в котором ездит человек. Если он не ездит, то оплачивать не нужно», — отметил министр.

Контролировать оплату предполагается через видеофиксацию путем сравнения баз данных.

«Если человек перемещался в тот период и у него не оплачено, то это будет зафиксировано. База сравнит данные и отправит по почте в автоматическом режиме», — сказал Авраменко.