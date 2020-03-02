В Буда-Кошелево будут судить подростка, который в потасовке на перемене убил 14-летнего мальчика

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Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Буда-Кошелевского района, которому инкриминировано причинение смерти по неосторожности.

12 сентября 2019 года во дворе школы в Буда-Кошелевском районе в ходе ссоры с несовершеннолетним 2005 года рождения, переросшей в потасовку, подросток умышленно нанес последнему несколько ударов руками и ногами по телу, а также не менее одного удара рукой в левую боковую поверхность шеи. В результате школьник потерял сознание. Медики не смогли ему помочь.

По данным следствия, подросток причинил потерпевшему по неосторожности тупую травму рефлексогенной зоны шеи, что привело к рефлекторной остановке сердца.

Как сообщает прокуратура Гомельской области, действия обвиняемого классифицированы по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса. Подросток находится под присмотром родителей.

Прокуратура Гомельской области после совместной проверки с прокуратурой Буда-Кошелевского района по факту смерти школьника внесла представление начальнику главного управления образования Гомельского облисполкома, в котором потребовала принять дополнительные меры к обеспечению охраны жизни и здоровья детей. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает БелаПАН.
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Тэги: убийство по неосторожности потасовка Город: Буда-Кошелево

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