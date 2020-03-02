Братья-семилетки едва не сожгли дом бабушки в Кировске

Суд взыскал с родителей близнецов 5,23 тысячи рублей. Это стоимость ремонта, который коммунальники делали в доме после пожара, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Фото: prokuratura.gov.bу

Инцидент произошел 14 июня 2019 года. Дети взяли спички и подожгли бумагу на крыше дома бабушки. Огонь повредил чердак, крышу, перекрытия двухквартирного дома.

Дом находился на балансе местного жилкомхоза.

Виновными в пожаре признали детей, но отвечать за них пришлось родителям.