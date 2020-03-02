Братья-семилетки едва не сожгли дом бабушки в Кировске
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Суд взыскал с родителей близнецов 5,23 тысячи рублей. Это стоимость ремонта, который коммунальники делали в доме после пожара, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Инцидент произошел 14 июня 2019 года. Дети взяли спички и подожгли бумагу на крыше дома бабушки. Огонь повредил чердак, крышу, перекрытия двухквартирного дома.
Дом находился на балансе местного жилкомхоза.
Виновными в пожаре признали детей, но отвечать за них пришлось родителям.