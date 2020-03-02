Иностранец с поддельным паспортом Монголии задержан в минском аэропорту

В Национальном аэропорту «Минск» задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске и пытавшийся попасть на рейс по поддельному паспорту.

28 февраля при оформлении на рейс Минск — Киев были выявлены признаки подделки в паспорте на имя 29-летнего гражданина Монголии. Специальная проверка показала, что в документе целиком заменена страница с данными о его владельце.

Задержанный рассказал, что через своих знакомых купил этот паспорт за 1100 долларов.

Иностранцу грозит ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного документа, а также административная ответственность за нарушение правил пребывания и попытку незаконного пересечения границы.