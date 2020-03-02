Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но опасается реэкспорта

Об этом заявил 2 марта в Минске журналистам вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

«Заключение соглашения с Беларусью — это сложный вопрос. Наша страна, когда экспортирует нефть и нефтепродукты, использует экспортную таможенную пошлину. Размер пошлины составляет порядка 60 долларов за тонну при экспорте нефти и порядка 30 долларов при экспорте нефтепродуктов», — пояснил Торебаев.

«Беларусь, в случае заключения соглашения, также должна будет платить такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Беларусь. Нам надо обезопасить свой рынок, чтобы не было реэкспорта», — уточнил вице-министр.

По мнению Торебаева, если не будет использоваться этот механизм, потери Казахстана при планируемых объемах поставок в Беларусь 3,5 млн тонн нефти в год составят порядка 200 млн долларов.

Он считает, что соглашение о поставках нефти с Беларусью будет заключено. «Надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать гарантии, что не будет реэкспорта и та нефть, которая в Беларуси будет перерабатываться, будет использоваться внутри страны. Мы ждем механизм гарантирования. Об этом должны договориться наши коллеги», — заключил вице-министр.

Одним из таких механизмов он назвал возможность составления балансов поставок нефти.