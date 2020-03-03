Милиция разогнала митинг водометом и слезоточивым газом в Бишкеке

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Около тысячи протестующих требовали выпустить на свободу бывшего депутата Садыра Жапарова.

Фото: kaktus.media

Митинг проходил на центральной площади столицы. Власти согласились рассмотреть требования в течение трех дней, но участники протеста не разошлись и заблокировали выход из дома правительства, передает azattyq.org.

Через полтора часа после окончания заявленного срока митинга милиция стала разгонять демонстрантов, применяя слезоточивый газ, водометы, дымовые шашки, а также задействовала служебных собак. Участники протеста разбежались по близлежащим улицам. Задержанных сажали в автозаки и отвозили в отделения.

Ранее суд приговорил Садыра Жапарова к одиннадцати с половиной годам лишения свободы за захват на митинге 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области в заложники губернатора Эмильбека Каптагаева. Жапарова арестовали вместе с другими оппозиционерами, по делу о попытке насильственного захвата власти.
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Тэги: митинг оппозиция Кыргызстан Персона: Садыр Жапаров Город: Бишкек

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