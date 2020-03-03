Томского активиста оштрафовали за сторис о Путине и Украине

​Советский районный суд Томска оштрафовал на 30 тысяч российских рублей (452 доллара) руководителя НКО «Национальное бюро развития демократии» Сергея Чайковского по статье о неуважении власти за пост в инстаграме.

По информации телеграм-канала «Правозащита Открытки» , в административном протоколе Чайковского, составленном московскими полицейскими, говорилось, что он «разместил видео-историю с выступлением спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, где она обвиняет Россию в преступлениях на Украине».

Кроме того, полиция указала, что активист добавил к видео подпись. «Миссис Пелоси, Владимир Путин ответит за преступления, совершенные на Украине. Молодые люди России работают на развитие отношений с США», — написал Чайковский.

Суд счел, что оппозиционер назвал президента преступником.

Сам Чайковский не отрицал, что выложил видео, но настаивал, что его нельзя за это наказывать.

Жалобу на Чайковского написал пропутинский активист Тимур Булатов.