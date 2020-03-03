Назарова назначили вице-премьером, Ляшенко освободили от должности

Глава концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров назначен вице-премьером Беларуси, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В настоящее время у премьер-министра Сергея Румаса пять заместителей: первый вице-премьер Дмитрий Крутой, а также вице-премьеры Владимир Дворник, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко.

Юрий Назаров родился в 1962 году в Горках, окончил Белорусский технологический институт, Академию управления при президенте. С 2004 по 2010 годы занимал должность заместителя министра лесного хозяйства, в 2010—2013 годах работал заместителем управляющего делами президента.

По информации пресс-службы президента, от должности освобожден Игорь Ляшенко, который курировал в правительстве вопросы нефтегазового комплекса. О его новом месте работы пока не сообщается.

Игорь Ляшенко родился в 1974 году в городе Очамчира Абхазской АССР. В 1996 году окончил Гомельский государственный университет. В 2013—2014 годах — первый заместитель председателя концерна «Белнефтехим», 2014—2018 годах — председатель концерна «Белнефтехим». Заместителем премьер-министра работал с 2018 года.