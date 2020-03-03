Венгерская железная дорога закупит сорок двухэтажных поездов «Штадлер» белорусского производства

Венгерская железнодорожная компания подписала контракт на поставку 40 двухэтажных поездов «Штадлер» белорусского производства, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 3 марта в Минске на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Иллюстрация: stadlerrail.com

Как сообщает БелаПАН , до встречи с журналистами министры подписали межведомственную программу сотрудничества на 2020 год.

По словам Сийярто, это не первый подобный контракт с белорусским заводом по изготовлению железнодорожного транспорта. Уже в этом месяце в Венгрии начнут использовать 11 двухэтажных поездов «Штадлер» из Беларуси.

Чиновник отметил, что у Венгрии «есть однозначный план относительно экономического развития сотрудничества между двумя странами». Так, по его словам, венгерский банк EXIM «открыл возможность кредита на 40 млн евро для венгерско-белорусских проектов». Кроме того, разрабатываются планы по сотрудничеству в сфере продовольствия.

«Мы также хотим тесно сотрудничать в сфере ядерной энергетики. Вы вскоре уже запустите в эксплуатацию два атомных реактора, таких же, которые в Венгрии в данный момент начинают строить. Поэтому надеемся на дальнейшее сотрудничество с белорусскими экспертами и специалистами в сфере ядерной энергетики», — отметил Сийярто.