Лукашенко подписал указ об акцизах на автотопливо — ставки выросли в четыре раза

Соответствующий документ создан для исключения необоснованного импорта автомобильного топлива и повышения привлекательности переработки нефти на белорусских предприятиях по давальческой схеме.

По информации пресс-службы президента, cтавки акцизов на бензин и дизтопливо увеличились вчетверо с 4 марта.

Кроме того, с целью не допустить рост розничных цен для определенных плательщиков к ставкам акцизов теперь будет применяться коэффициент 0,25. К ним относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.