Лукашенко подписал указ об акцизах на автотопливо — ставки выросли в четыре раза

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Соответствующий документ создан для исключения необоснованного импорта автомобильного топлива и повышения привлекательности переработки нефти на белорусских предприятиях по давальческой схеме.

По информации пресс-службы президента, cтавки акцизов на бензин и дизтопливо увеличились вчетверо с 4 марта.

Кроме того, с целью не допустить рост розничных цен для определенных плательщиков к ставкам акцизов теперь будет применяться коэффициент 0,25. К ним относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.
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Тэги: акцизы на топливо топливо акцизы Персона: Александр Лукашенко

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