Румас надеется на «всяческую дальнейшую поддержку» со стороны МАГАТЭ

Беларусь твердо намерена создать безопасную, экономически эффективную и экологичную атомную отрасль, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с заместителем генерального директора, руководителем департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым.

«Абсолютный приоритет в реализации проекта по строительству Белорусской АЭС остается в вопросах обеспечения безопасности будущей станции. Все этапы, связанные с вводом ее в эксплуатацию, тщательно и последовательно выполняются. Причем Беларусь этот проект реализует совершенно открыто, во взаимодействии не только с Российской Федерацией, но и с многими международными партнерами», — приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

«Принципиальным для нас моментом является неукоснительное соблюдение всех международных обязательств в ядерной сфере и следование всем стандартам и рекомендациям МАГАТЭ. Итоги оценочных миссий МАГАТЭ являются для нас важным ориентиром в работе», — отметил глава правительства.

Румас заявил, что белорусская сторона надеется на «всяческую дальнейшую поддержку со стороны агентства». «Беларусь активно пользуется всем спектром предоставляемых МАГАТЭ инструментов и услуг и намерена в дальнейшем продолжать эту практику», — сказал он.

Премьер-министр «заверил, что Беларусь намерена не только учитывать опыт МАГАТЭ и его стран-участниц, но и в полной мере опираться на него в своей деятельности», отмечается в релизе.