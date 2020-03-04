Эрдал Яйла назначен генеральным директором life:)

Генеральным директором life:) назначен Эрдал Яйла.

Он присоединился к Turkcell Group в 2003 году и занимал различные должности в компании. До прихода в ЗАО «БеСТ» работал исполняющим обязанности генерального директора и главным финансовым директором lifecell Украина.

С марта 2016 года работал первым заместителем генерального директора ЗАО «БеСТ», а с ноября 2018 года исполнял обязанности генерального директора.

Эрдал Яйла окончил факультет экономики и административных наук университета Мармара в Стамбуле. В 2016 году завершил обучение по Программе развития эффективности управления в Wharton School, США.