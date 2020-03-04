Фотофакт. На башню Старого замка в Гродно установили купол

Окончательный вариант получился компромиссным.

По информации «Белсата» , на гравюре Томаша Маковского 1600 года купол больше напоминает шар. Такую форму взял автор проекта восстановления замка Владимир Бочков. Однако коллеги Бочкова раскритиковали это решение, мол, нужно ориентироваться на аналоги. Свое слово сказали и специалисты из Польши. В результате возник купол той формы, который сейчас мы видим над замком.

Внутри это металлическая конструкция, обшитая деревом. С внешней стороны купол обшит медью и обработан оловом. Позднее над ним установят шпиль.