Фотофакт. На башню Старого замка в Гродно установили купол

/ Общество
Просмотров: 38

Окончательный вариант получился компромиссным.

По информации «Белсата», на гравюре Томаша Маковского 1600 года купол больше напоминает шар. Такую форму взял автор проекта восстановления замка Владимир Бочков. Однако коллеги Бочкова раскритиковали это решение, мол, нужно ориентироваться на аналоги. Свое слово сказали и специалисты из Польши. В результате возник купол той формы, который сейчас мы видим над замком.

Внутри это металлическая конструкция, обшитая деревом. С внешней стороны купол обшит медью и обработан оловом. Позднее над ним установят шпиль.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: старый замок реконструкция Персона: Владимир Бочков Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Реконструкция путем сноса. В Минске разобрали историческое здание

Реконструкция путем сноса. В Минске разобрали историческое здание

На волне недоверия к местной власти возник гражданский протест

На волне недоверия к местной власти возник гражданский протест

После реконструкции открылась усадьба в Лошице

После реконструкции открылась усадьба в Лошице

В Гродненском районе состоялась реконструкция боя 1944 года

В Гродненском районе состоялась реконструкция боя 1944 года