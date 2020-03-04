Солдат-срочник получил травму под Брестом

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Военнослужащий срочной службы получил травму кисти «при подготовке к применению взрывоопасного предмета» во время мероприятий боевой подготовки  на полигоне.

«В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь, за военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск, а также выехал реанимобиль, который доставит его в Главный военный клинический медицинский центр», — говорится в сообщении Минобороны.

По информации военного ведомства, жизни военнослужащего ничего не угрожает.
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Тэги: Министерство обороны срочная служба полигон Город: Минск

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