Новым премьером Украины может стать Денис Шмыгаль. Что о нем известно?

Глава правительства Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Премьером станет Денис Шмыгаль — бывший глава Ивано-Франковской ОГА и экс-топ-менеджер ДТЭК Рината Ахметова.

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Украины

До последнего основным претендентом на эту должность считался бизнесмен и бывший вице-премьер-министр Сергей Тигипко. Но финальный выбор пал на Дениса Шмыгаля, передает biz.liga.net .

Без пяти минут премьер Шмыгаль родился во Львове в 1975 году. В 1997 году окончил экономический факультет университета Львовская Политехника, специальность «менеджмент в производственной сфере». Далее — степень кандидата наук в сфере экономики, в 2003-м защитил диссертацию на тему региональной экономики и размещения продуктивных сил. Шмыгаль учился и стажировался в Бельгии, Канаде, Грузии и Финляндии, участвовал в программе подготовки менеджеров Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Карьеру начал в средине 90-х. Первым местом стала должность менеджера в компании ООО «О'Кей», затем — бухгалтера в «Электронбанке». После этого он еще несколько раз менял работу, пока не устроился в конце 90-х финансовым директором в ООО «Ла Дис». С ноября 2003 года Шмыгаль — начальник финансового отдела, а затем — директор по экономико-стратегическому развитию Львовского автобусного завода.

На предприятии он проработал два года, и с тех пор не задерживался на одном месте работы больше двух лет. Он то возвращался в «Ла Дис», на должность заместителя гендиректора, то уходил топ-менеджером в инвесткомпании «Комфорт-Инвест» и ООО «Росанивинвест».

В 2009 году Шмыгаль перешел на государственную службу, став помощником председателя Львовской ОГА Николая Кмытя и возглавил департамент экономики и промышленной политики. Далее — неудачная попытка пройти в Верховную Раду в качестве самовыдвиженца в мае 2014 года. Горечь поражения подсластило кресло замначальника главного управления фискальной службы во Львовской области, которое он получил в том же мае.

В 2015 году Шмыгаль баллотировался в Львовский облсовет от партии «Народный контроль», но после очередной неудачи ушел в частный сектор, заняв должность гендиректора компании «Львовхолод» (ей принадлежит сеть магазинов «Рукавичка»).

В 2017-2019 годах работал в структурах бизнес-империи Рината Ахметова: занимал должности заместителя гендиректора компании ДТЭК «Западэнерго», был директором Бурштынской ТЭС и консультантом в ДТЭК «Востокэнерго».

В июле 2019 года Денис Шмыгаль был одним из трех кандидатов на должность главы Львовской ОГА, но вместо этого 2 августа возглавил Ивано-Франковскую облгосадминистрацию, где проработал до февраля, пока не стал вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий.