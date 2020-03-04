БелАЭС завершает обкатку оборудования и готовится к завозу ядерного топлива

Этап горячей обкатки оборудования первого энергоблока строящейся Белорусской АЭС должен быть завершен в марте, сообщил журналистам 4 марта в Минске заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Справа — Михаил Михадюк. Фото: БелаПАН

«Я уже неоднократно говорил, что мы [ядерное] топливо завезем к тому моменту, когда будем готовы к физическому пуску, — сказал чиновник. — В этом месяце должны завершить этап горячей обкатки. Дальше идет технологический регламент по ревизии всего оборудования, которое прошло горячую обкатку, и идем на физический пуск».

17 февраля департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) приступил к целевой проверке готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива. Проверка может проводиться в течение 30 дней. Если ее результаты будут положительными, специалисты АЭС смогут перейти к доставке топлива, его размещению в хранилище и начать подготовку к следующим этапам ввода в эксплуатацию первого энергоблока станции.

В рамках проверки специальная рабочая группа Госатомнадзора оценивает в том числе принятые администрацией АЭС организационные и технические меры на соответствие требованиям нормативных актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Также оценивается, достаточно ли принятых мер для обращения с ядерным топливом.

На пресс-конференции 19 декабря 2019 года Михаил Михадюк заявил, что доставить топливо на БелАЭС планируется в первом квартале 2020 года. Он не исключил, что в этот же период состоится физический пуск первого энергоблока — этап запуска, во время которого в ядерный реактор загружается топливо.

Министр энергетики Виктор Каранкевич перед итоговой коллегией министерства 13 февраля нынешнего года заявил журналистам, что физический и энергетический пуск первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год. Временные рамки перехода к этим этапам запуска станции он не назвал.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й. Согласно прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.