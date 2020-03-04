«Оказалась внутри бутерброда». В Лиде пострадала пассажирка машины, в которую врезался Mercedes

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось накануне, 3 марта, в Лиде, сообщает портал autogrodno.by со ссылкой на ГАИ.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

ДТП произошло средь бела дня на перекрестке улицы Советской. Горел красный свет, и в ожидании разрешающего сигнала стояли УАЗ и Suzuki.

В какой-то момент к перекрестку стал приближаться Mercedes. Его водитель то ли зазевался, то ли не справился с управлением и машина врезалась в Suzuki. А того, в свою очередь, от удара бросило на стоявший впереди УАЗ.

В результате аварии пассажирка Suzuki полусила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.